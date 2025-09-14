Ana Martín, a Yolanda Díaz tras su fracaso con la reducción de la jornada laboral: "Le ha podido la precipitación"

En La Roca, la periodista Ana Martín analizó el fracaso de la votación para reducir la jornada laboral. Criticó la posición de Junts, PP y Vox, y señaló errores en la estrategia de Yolanda Díaz al presentar el proyecto en el Congreso.

En La Roca, Ana Martín compartió su opinión sobre el fracaso de la reducción de la jornada laboral. En la votación celebrada en el Congreso, los partidos de la derecha española —Junts, Partido Popular y Vox— rechazaron la medida.

"Junts ha votado lo que es, que es el partido representante de la patronal catalana, lo que era raro era pensar que Junts iba a estar en la mayoría que lo fue de investidura", opinó la periodista.

Martín también señaló que Yolanda Díaz cometió un error al presentar el proyecto: "Creo que le pudo la precipitación a la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y eso se lo dijo incluso el Ministro de Economía, que era partidario de esperar".

Por último, expresó su convicción de que el Ejecutivo no repetirá la jugada: "Estoy convencida de que el PSOE ha tomado nota y este proyecto de ley no volverá a salir del Consejo de Ministros sin tener una mayoría clara en el Congreso. No va a salir adelante en lo que queda de legislatura".