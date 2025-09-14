María Claver, sobre las protestas propalestinas: "Parar una carrera no da visibilidad a nada"

En este vídeo de La Roca, María Claver y Nuria Roca dan su opinión sobre las manifestaciones propalestinas que se han llevado a cabo en La Vuelta España. "Estos señores viven de esto, no son políticos", comenta Claver.

En este vídeo de La Roca, la periodista y colaboradora María Claver se ha mostrado en contra de las protestas propalestinas que están teniendo lugar durante La Vuelta a España.

Claver recalcó que los ciclistas no tienen ninguna culpa en este conflicto y que simplemente "son deportistas" y "no representantes institucionales". Según su punto de vista, estas manifestaciones solo están sirviendo para entorpecer su trabajo.

"Parar una carrera no es dar visibilidad a nada. Estos señores viven de esto, no son políticos y en España hay mucha afición que quiere ver un evento deportivo y que se tenga respeto", afirmó la periodista.

No obstante, su postura contrasta con la de la presentadora del programa, Nuria Roca, quien sí considera que las protestas están teniendo repercusión y, además, añadió que "están teniendo un eco internacional".