Tania Sánchez, tajante con Feijóo: "Es alguien obsesionado con el relato, y lo peor es que le queda muy falso"

La analista política ha reaccionado en Más Vale Tarde al vídeo en el que el líder del PP ha publicado en sus redes en el que sale bailando 'Mi limón, mi limonero' y lleva como título "Me gusta la fruta".

Tania Sánchez ha reaccionado en Más Vale Tarde al vídeo que ha publicado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sus redes sociales, en el que aparece cantando y bailando 'Mi limón, mi limonero', y donde ha puesto de título "Me gusta la fruta". "Lo que hemos visto de Feijóo no es ninguna sorpresa, sino la guinda de un pastel que viene calentándose hace tiempo", ha expresado Sánchez tras ver las imágenes, a lo que ha añadido que "no se puede decir que es alguien que ha venido a poner tranquilidad, a mediar o ser comedido".

En este sentido, Sánchez ha destacado que Feijóo "es alguien obsesionado con el relato", tras lo que ha opinado que "lo peor para él es que le queda muy falso". "Si una persona quiere ser presidente del país con estos espectáculos...", ha afirmado entonces la analista, quien ha subrayado que son unos imágenes que "ha puesto él".

"No es que le hayan robado unas imágenes en una fiesta privada, sino que lo hace orgulloso de jactarse de un mensaje que no le aporta nada al PP", ha apuntado, al tiempo que ha declarado que "todo lo que se mueve de voto de la derecha a la extrema derecha tiene que ver con normalizar una forma de hacer política que está fuera de la institucionalidad".