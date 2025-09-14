Manuela Carmena, sobre el genocidio en Gaza: "Estamos entrando en una época donde predomina el malismo"

La nueva temporada de La Roca trae consigo una sección de entrevistas llamada 'Vis a Vis', conducida por Nuria Roca. En su estreno, la presentadora charló con Manuela Carmena, quien reflexionó sobre la situación que se está viviendo en Gaza.

En esta nueva temporada de La Roca, el programa de laSexta presentado por Nuria Roca cuenta con una sección inédita: 'Vis a Vis'. En este espacio, la presentadora entrevista a personajes relevantes de la sociedad para abordar los asuntos sociales y políticos más importantes del momento.

En la primera entrega, Nuria Roca charló con la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que no dudó en hablar de la situación en Gaza y de cómo está reaccionando la sociedad.

"El genocidio es horroroso. Lo que me tiene preocupada, como a tantos españoles, es que no seamos capaces de reaccionar, de que no seamos capaces de parar ese genocidio", comentó Carmena.

Asimismo, criticó que en los últimos años parte de la sociedad ha sustituido la defensa de los derechos humanos "por un discurso en el que la publicidad política está haciendo propaganda del mal". Y añadió un ejemplo: "Oímos decir que como ha habido un atentado terrorista que sufrió Israel, pues resulta que hay una justificación para matar a mujeres, a niños... para hacer una monstruosidad".

"Estamos entrando en una época donde predomina el malismo. La sociedad está en riesgo", concluyó la exalcaldesa. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia.