Joaquim Bosch recuerda la postura del ciclista Jonas Vingegaard ante las protestas propalestinas en La Vuelta

La última etapa de La Vuelta en Madrid fue suspendida por las protestas propalestinas que afectaron el recorrido. En La Roca, Joaquim Bosch recordó la postura del ganador Jonas Vingegaard. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

En las últimas horas, la organización de La Vuelta ha decidido suspender la última etapa, prevista en pleno centro de Madrid, debido a las numerosas protestas registradas a lo largo de la jornada.

Uno de los incidentes más recientes tuvo lugar en Atocha, donde se produjeron cargas policiales, además de lanzamientos de vallas y botellas. Según se ha informado, los ciclistas ya abandonaron la competición y se subieron a los coches de sus respectivos equipos.

En La Roca, el magistrado y aficionado al ciclismo Joaquim Bosch recordó la postura del ganador de La Vuelta, Jonas Vingegaard, ante las protestas propalestinas.

"Vingegaard lo explicó muy bien. Dijo que preferiría correr en otras condiciones, pero entiende perfectamente que la gente proteste. El mismo que es el campeón de La Vuelta y que podía verse perjudicado por todos los incidentes, explica que es gravísimo lo que está pasando en Gaza y que la gente tiene derecho a protestar", comentó Bosch.