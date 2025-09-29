Joan Baldoví reprocha a Carlos Mazón su ausencia en el centro de emergencias: "Un presidente tiene que estar al pie del cañón"

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha valorado en Más Vale Tarde la situación en Sueca tras las fuertes lluvias. El diputado ha defendido la utilidad de las alertas tempranas y ha criticado la ausencia de Carlos Mazón en el centro de emergencia.

Más Vale Tarde conectó en directo con Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes y residente en Sueca (Valencia), para conocer cómo se encuentra el municipio tras las intensas lluvias. El político también se pronunció sobre la alerta lanzada por el Gobierno valenciano.

"Evidentemente, si a la gente se le avisa, la gente toma precauciones, esto es así. Y si hay alguna cosa que estamos aprendiendo justamente hoy y ayer es que evidencia todo lo que no se hizo entonces y que se pudo haber hecho", señaló Baldoví. El portavoz hacía referencia a la alarma tardía emitida en episodios pasados y la comparó con la actual, que los valencianos recibieron en sus dispositivos 12 horas antes de que comenzaran las lluvias.

"Con una alarma, con un aviso se hubiera podido evitar muchas desgracias personales y materiales. Hemos aprendido que sirven y que la población si se le avisa hace caso", añadió el diputado de Compromís.

Por otro lado, Baldoví criticó la ausencia del president Carlos Mazón en el centro de emergencias. "Un presidente, una presidenta es como un padre, como una madre: tiene que estar al pie del cañón, le toque o no le toque estar en ese órgano", apuntó. Según el diputado, el pasado domingo 28 de septiembre Mazón prefirió estar en Murcia.

"Me parece que estar dando besitos, riendo y saludando como si fuera un triunfador, no son las imágenes que necesita la gente", comentó Baldoví, antes de añadir que, tras el mitin en Murcia, Mazón "tuvo tiempo de llegar al centro de emergencia".

"Mazón está pensando en sí mismo y no en el conjunto de los valencianos y valencianas", concluyó el portavoz de Compromís.

