De Bolsonaro a Maduro: estos son los presidentes latinoamericanos que han sido detenidos en los últimos años

Nicolás Maduro se encuentra en la prisión del Metropolitan Detention Center (MDC) de Nueva York, donde está detenido tras su captura por parte de Estados Unidos. Con su llegada a esta cárcel federal, ubicada en Brooklyn, el exmandatario venezolano se suma a una larga lista de presidentes sudamericanos que han terminado encarcelados.

Según presenta Berni Barrachina, en los últimos 35 años cerca de 66 exjefes de Estado de 18 países distintos de América Latina han sido condenados, la mayoría por delitos de corrupción, enjuiciamientos que reflejan años de luchas políticas y judiciales en la región.

El colaborador de La Roca recordó el caso de Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida. Aunque cumple su pena en arresto domiciliario, también está siendo juzgada en otro caso relacionado con sobornos.

Un caso similar es el del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue condenado en 2025 por un intento de golpe de Estado y que como la exmandataria argentina también cumple su pena en su casa.

Además, existe una situación notable en Perú, donde varios exmandatarios han sido condenados y encarcelados. En el centro penitenciario de Barbadillo, varios expresidentes peruanos cumplen sus respectivas penas: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, todos ellos procesados por distintos delitos, incluidos casos de corrupción y conspiración.

