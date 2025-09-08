Baltasar Garzón, crítico con el Partido Popular: "Ha hecho un salto al vacío en el que tendría que desaparecer el PP como tal partido y ser otra cosa"

El exmagistrado ha criticado que las últimas declaraciones de Tellado "tienen una trascendencia y una gravedad muy importantes". Así, considera que en el PP "están en una dinámica que les va a llevar a un gran fracaso de retroceso en sus planteamientos".

Baltasar Garzón ha reaccionado en Más Vale Tarde a las declaraciones de Miguel Tellado, quien dijo se podía "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

El exmagistrado ha señalado al respecto que "hay que analizar el contexto y la previa": "La previa del PP es una acción sistemática en contra de la memoria democrática y la memoria histórica, diciendo que van a eliminar la Ley de Memoria Democrática, que van a eliminar instituciones...".

En ese contexto, ha dicho, "y en una acción contra todo lo que significa la memoria democrática esas afirmaciones tienen una trascendencia y una gravedad muy importantes, ya puesto de manifiesto por organizaciones y asociaciones de memoria democrática". "Sería muy bueno que dijera que se pasó de frenada, porque si no lo hace, y es la línea que estamos viendo, es ahondar y profundizar en eso, lo cual pasa de ser una afirmación política a una afirmación que podría tener aspectos o contornos delictivos", ha advertido el exjuez.

En lo referente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Garzón considera una "equivocación" el que "no haya asistido a la apertura del Año Judicial" o haya dicho que "le 'gusta la fruta' en una celebración de cumpleaños", tras lo que ha argumentado que "ir hasta los extremos hasta los que está Vox u otras organizaciones es un salto en el vacío en el que tendría que desaparecer el PP como tal partido y ser otra cosa".

Si no lo hace, ha alertado el exmagistrado, "lo que va a conseguir es que el margen del crecimiento de la extrema derecha respecto a la derecha del PP aumente". "Eso es muy peligroso, pero están en una dinámica que creo que les va a llevar a un gran fracaso de retroceso en sus planteamientos, y hay políticas en las que ya están totalmente comido el terreno por parte de Vox, como en el tema de la inmigración y la seguridad", ha concluido.