Benjamín Prado recuerda cuando el PP revalorizaba las pensiones por debajo de lPC: "Lecciones deberían dar pocas"

Benjamín Prado celebra en este vídeo el acuerdo entre Gobierno y PP para la subida de las pensiones, después de la decisión del Ejecutivo de llevarlas en un decreto solo para ellas y otro para las medidas del escudo social.

Finalmente, el Gobierno ha decidido dividir el decreto ómnibus para llevar a votación por un lado la subida de las pensiones y, por el otro, las medidas del escudo social entre las que se incluye la moratoria de los desahucios.

Una decisión que, según Carmen Morodo, "confirma que el tema de las pensiones era agenda de campaña en relación a las elecciones de Aragón" y que, afirma, "no ha salido bien".

Alan Barroso, por su parte, recuerda que el PP rechazó el decreto ómnibus por "los malvados okupas", cuando se trataba de una medida antidesahucios para personas vulnerables, así como otras que "tenían que ver con lo social".

Benjamín Prado celebra que se llegue a un acuerdo para subir las pensiones, pero también señala que "el PP era el que revalorizaba las pensiones por debajo del IPC", algo que, apunta, hizo en 2012, 2013 y 2017. "Lecciones deberían dar pocas en ese sentido", sentencia.

