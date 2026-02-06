Podemos anuncia que votará a favor del decreto del escudo social que calificó de "pacto criminal" y "asco absoluto"

Entre líneas Ione Belarra calificaba hace día de "pacto criminal" el acuerdo del Gobierno con el PNV para descafeinar la moratoria antidesahucios. Ahora Podemos anuncia que votará a favor del escudo social que incluye esa medida.

Giro en Podemos. La eurodiputada y candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, garantizó este viernes que los cuatro diputados del partido votarán a favor de la convalidación del nuevo decreto del escudo social "aunque ha decrecido la protección" por la exención de la moratoria de desahucios a los propietarios de uno o dos pisos pactada por el PNV.

"Cuando venga el decreto en el que se protege a las familias, incluso aunque ha decrecido esa protección, nosotras vamos a votar a favor", garantizó Montero en una entrevista en TVE, después de inicialmente contestar que Podemos tendría que "ver cómo viene ese decreto", el que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes y tendrá que llevar al Congreso tras decaer el primero por el voto en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya.

"Que las familias no tengan ninguna duda de que Podemos va a estar ahí para defender los derechos y la protección de todas las familias", prometió, aunque la secretaria general del partido, Ione Belarra, tachó de "criminal" la exención lograda por el PNV y expresó su "asco absoluto" por esa modificación respecto al primer decreto del escudo social.

Aparte de garantizar su voto a favor, la 'número 2' de Podemos fue muy crítica con la forma de proceder del Gobierno, en la línea de lo que ya ha sido la secretaria general, Ione Belarra. Por un lado, repitió que, si la moratoria antidesahucios se hubiera renovado hace un año por otros cuatro como le pidió Podemos, "nadie hubiese puesto problemas y ahora no estaríamos teniendo esa situación". Por otro, subrayó que "no puede haber desahucios sin alternativa habitacional" y "el Gobierno tiene que hacer lo que haga falta, lo que sea necesario, cualquier cosa, para que la gente esté protegida".

Pero, "en lugar de eso", censuró, "están a lanzar el titular un día, a ver un día qué pueden pactar con uno, con otro, como una veleta sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de objetivo". "¿Para qué gobernáis?", preguntó retóricamente a los socialistas. "¿Para estar bien con Junts, para estar bien con el PNV? Gobernáis para proteger a la gente". Y sentenció: "Al final vemos que hay un Gobierno que no resuelve los problemas de la gente y eso es una fábrica de ultraderechistas. Por cosas como ésta es por las que va a terminar gobernando la derecha en nuestro país, si no hacemos nada para evitarlo y la izquierda en España no se pone en pie".