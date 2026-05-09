Juan del Val explica el motivo de su ausencia en La Roca y muestra la habitación de hotel en la que se aloja en Argentina

"Hacía más de 20 años que no iba a Buenos Aires y no me ha dado tiempo a hacer casi nada porque ayer me trajeron al hotel y cené aquí y ahora cuando me recojan espero ver parte de la ciudad", ha contado el escritor.

Juan del Val ha explicado en una conexión en directo con La Roca por qué no ha podido acudir este sábado al programa. "Estoy en Buenos Aires esperando a que vengan a recogerme para marcharme a hacer promo por diferentes medios y luego tengo la presentación a las 17:30 de la tarde", ha contado el escritor en referencia a su libro 'Vera, una historia de amor'.

Así, Del Val ha expresado que está "en un sitio fabuloso". "Me están tratando de maravilla. Estoy en el barrio Recoleta, en Buenos Aires", ha señalado, al tiempo que ha recordado que hacía "más de 20 años" que no iba a Buenos Aires, y ha dicho que no le ha dado tiempo "a ver casi nada" porque ayer fue directamente al hotel, pero que espera poder ver este sábado "gran parte de la ciudad".

En ese momento, el escritor ha mostrado la habitación en la que se aloja, que incluye "una especie de vestidor" y "un baño con bañera con sales". "Aprovecha la bañera, que nosotros en casa las quitamos para poner duchas", le ha comentado entonces Nuria Roca.

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