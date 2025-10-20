Así se presenta Juan del Val en La Roca tras ganar el Premio Planeta 2025: "Aquí estoy, como si fuera una persona normal"

Juan del Val, el escritor ganador del Premio Planeta 2025, vuelve al plató de La Roca tras obtener este prestigioso galardón como si fuera un sábado cualquiera, como si fuera "una persona normal", asegura entre risas.

Hacía tan solo un par de días que Juan del Val se había coronado como el ganador del Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor', y el escritor y tertuliano ya estaba en marcha el pasado sábado para ocupar su asiento, una jornada más, en la mesa de debate de La Roca.

Pero no, el 18 de octubre no era un día cualquiera. Era la primera vez que pisaba el plató tras haber sido galardonado con tamaña condecoración y teniendo un milloncito de euros más (menos impuestos) en su bolsillo. Es por ello que Nacho García, cómico y colaborador del programa de laSexta, había 'elegido' volver a este espacio televisivo en lugar de estar en la boda de la hija de Antonio Banderas en Valladolid.

"¿Qué ha hecho por mí la hija de Antonio Banderas? ¿Lo conozco de algo? ¡Hombre, pudiendo estar aquí un sábado trabajando con mis amigos... al lado de un Premio Planeta!", decía entre risas, sacando por primera vez el tema a colación.

Como si hasta ahora no hubiera estado ahí, Nuria Roca se giraba hacia su marido. "¡Hombre, Juan del Val!", lo presentaba. "Pues aquí estoy, como si fuera una persona normal", bromeaba el novelista mientras alguno de sus compañeros bromea con que "está muy subidito". "¿Hablamos del Premio Planeta o de mí, que es lo mismo?", seguía con el chiste.

"Queremos que nos cuentes lo que no has contado", comentaba Roca. Y todo ello, a pesar de que ya había visitado otros programas antes. Pero Del Val prometía redimirse contando secretos que hasta ahora nunca había desvelado... una propuesta que puso nerviosa a la presentadora, quien ya se conoce el carácter impulsivo del autor.

