El análisis de Jesús Bastante sobre la iglesia: "Los hombres que la gobiernan, porque son hombres, suelen tener una ideología que no es precisamente de izquierdas"

El redactor jefe de 'Religión Digital' ha puntualizado que, pese al enfrentamiento de León XIV con Donald Trump, la institución religiosa "por definición" no es una que apoye los movimientos de izquierdas.

En las últimas semanas Donald Trump ha cargado duramente contra el papa León XIV por su rechazo a la guerra de Irán, lo que ha llevado a sus seguidores a también posicionarse contra el pontífice. En consecuencia, algunos han calificado al papa como el 'azote de la ultraderecha', algo que no comparte Jesús Bastante.

"Hay que partir de la base que un papa, por definición, no es alguien que vote a la izquierda. Es muy difícil encontrar eclesiásticos de alto rango que se acerquen a la izquierda", ha explicado el redactor jefe de 'Religión Digital' en La Roca.

Ahora bien, sí ha reconocido que en conflictos bélicos como los que están ocurriendo, hay palabras de la iglesia "que sí casan con lo más elemental que es el cuidado de la gente": "Se presupone que (el papa) tiene que defender a la gente, la vida de los que ya están aquí".

"La iglesia tiene ideología como institución, pero depende de las personas que manden en cada momento. La iglesia, como institución, no debería tener ideología, debería ser el evangelio de Jesús que me parece que está por exprimir en muchísimos ámbitos sobre todo en la justicia social. Los hombres que la gobiernan la iglesia, porque son hombres, suelen tener una ideología que no es precisamente de izquierdas. Lo que es la institución en sí no es precisamente un gobierno de izquierdas", ha señalado.

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