El papa León XIV recibirá al lehendakari el próximo 13 de mayo en el Vaticano

Los detalles "Permitirá compartir espacios de reflexión y diálogo en torno a los grandes retos globales y a valores fundamentales como la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social", ha destacado el Gobierno vasco.

El papa León XIV ha invitado al lehendakari Imanol Pradales a la Audiencia General en el Vaticano el 13 de mayo, según fuentes de la Presidencia vasca. Este encuentro es considerado de gran importancia por el Gobierno vasco, ya que refuerza la presencia de Euskadi a nivel internacional. Permitirá compartir reflexiones sobre retos globales y valores fundamentales como la paz, la democracia y la justicia social, en un contexto internacional complejo. León XIV, elegido papa en mayo de 2025, ha centrado su pontificado en el diálogo y la cooperación. Anteriormente, el lehendakari Iñigo Urkullu fue recibido por el papa Francisco en 2019.

El papa León XIV ha invitado al lehendakari, Imanol Pradales, a la Audiencia General que se celebrará el próximo 13 de mayo en el Vaticano, según han informado fuentes de la Presidencia vasca.

Para el Gobierno vasco, se trata de un encuentro de alto valor que refuerza la presencia institucional de Euskadi en el ámbito internacional y permitirá, según ha destacado la Presidencia vasca, "compartir espacios de reflexión y diálogo en torno a los grandes retos globales y a valores fundamentales como la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, en un momento de especial complejidad internacional, marcado por el avance de discursos autoritarios y populistas y el riesgo de involución en derechos y libertades".

El encuentro entre el Pontífice y el Lehendakari se enmarca en la estrategia de acción exterior del Gobierno Vasco, orientada a situar a Euskadi en los espacios de interlocución internacional "donde se abordan los grandes desafíos contemporáneos".

"Es un posicionamiento coherente con la apuesta de Euskadi por una Unión Europea más fuerte en el mundo, comprometida con la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, valores que han sido y siguen siendo la brújula moral del Gobierno Vasco desde su constitución (en 1936)", han señalado desde el Ejecutivo, que también ha defendido que en un contexto internacional "marcado por la incertidumbre", la Santa Sede mantiene un papel relevante como "referencia moral y diplomática".

Elegido papa en mayo de 2025, León XIV ha situado desde el inicio de su pontificado "el diálogo, la cooperación entre pueblos y la promoción de la paz, la dignidad humana y la justicia social en el centro de su acción", han subrayado desde Presidencia vasca. El anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, fue recibido en el Vaticano por el papa Francisco el 28 de agosto del 2019.

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