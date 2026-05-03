Tania Sánchez: "Hoy en día hay mucha más desigualdad y peor distribución de la riqueza que en los años 80 y 90"

"Si la democracia no se hace cargo de las necesidades generales y no resuelve los problemas sociales de la mayoría social de la gente, lo que va a suceder es que la democracia deja de tener utilidad para quien la sustenta.", ha advertido la analista política.

Tania Sánchez ha expresado en La Roca su preocupación por el dato de que "el 58% de los españoles temen una involución democrática". "Si la democracia no se hace cargo de las necesidades generales y no resuelve los problemas sociales de la mayoría social de la gente, lo que va a suceder es que la democracia deja de tener utilidad para quien la sustenta", ha advertido.

Así, la analista política ha defendido que "en los años 80 y 90, los estados del bienestar daban respuesta a los desequilibrios de la sociedad de una manera mucho más eficaz", mientras que ha lamentado que "hoy en día hay mucha más desigualdad y mucha peor distribución de la riqueza". "Para mí, está bastante roto el ascensor social y hay una reproducción de élites y una incapacidad de que las personas no tengan su destino marcado por el código postal", ha criticado.

En este sentido, Sánchez ha opinado que "el problema no es la politización, porque la política es la que resuelve este tipo de problemas", sino que considera que "lo trascendental que hay que debatir es por qué ahora alguien que nace en unas determinadas condiciones sociales tiene exactamente la mitad de posibilidades de cambiar su condición social que hace diez años" y "qué hacemos colectivamente para que eso cambie". "Ese es el debate", ha destacado.

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