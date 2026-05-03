Ni Aitana cantó 'Cara al sol' en un concierto ni Amaral confesó ser fascista: los últimos bulos sobre nuestras artistas

Jesús Espinosa ha desmontado en La Roca algunos bulos que se han hecho virales en redes sociales, como un vídeo de un concierto de Aitana en el Palau Sant Jordi en el que se ha manipulado su voz con inteligencia artificial para que parezca que cantó 'Cara al sol'.

Jesús Espinosa, periodista de 'Newtral' ha desmentido en La Roca los últimos bulos que circulan por redes sociales de algunas de nuestras artistas más reconocidas, como Aitana, de quien se ha difundido un vídeo manipulado en el que sale cantando 'Cara al sol', e incluso se emociona. "Si alguien se cree esto, tenemos un problema en este país", ha expresado Nuria Roca tras ver las imágenes.

"Nos lo tomamos un poco a risa, pero no sé qué está pasando que la extrema derecha ha puesto en diana en artistas, famosos y cantantes", ha señalado Espinosa, quien ha indicado que la voz que aparece en el vídeo de Aitana "ha sido creada por inteligencia artificial de un concierto que dio en el Palau Sant Jordi en el año 2019, en el que evidentemente no cantó el 'Cara al sol".

Sin embargo, Aitana no es la única artista que ha sufrido los bulos de la extrema derecha, sino que también se han hecho virales unas declaraciones falsas en las que Amaral supuestamente decía que "si ser fascista es querer a tu país y no querer que te invadan", ella es fascista. "Lo que se busca con esto es generar adeptos", ha subrayado el periodista de 'Newtral'.

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