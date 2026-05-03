Jorge Morales alerta: "Ya está habiendo problemas de desabastecimiento en Europa; en España no tenemos crudo y lo necesitamos"

El experto energético ha señalado que España produce queroseno para los aviones, pero lo que lo hace con crudo. Así, ha advertido de que "si no entra el crudo, no tenemos queroseno".

Jorge Morales ha señalado en La Roca que ya está habiendo problemas de desabastecimiento en Europa y otros países del mundo, tras lo que ha recordado que "la Agencia Internacional de Energía dijo hace dos semanas que calculaban que en Europa nos quedaban seis semanas de queroseno, de combustible de aviones". "Ya han pasado dos y no vemos ninguna solución en el estrecho de Ormuz, por lo que claro que hay problemas. Ahora, cuando vas a Milán, a un avión solo le dan combustible para una hora de vuelo. No le dan más porque no tienen", ha destacado.

A los que dicen que en España "estamos mejor que el resto del mundo", el experto ha reconocido que lo estamos, pero ha señalad que "ante una disrupción inédita en el suministro de crudo, nosotros no tenemos crudo". "Nosotros lo que tenemos son un montón de refinerías y además muy flexibles, mucho mejor que la media europea, con lo cual nosotros cogemos el crudo y lo transformamos en lo que necesitamos de una forma muy rápida y eso es excelente y nos da una posibilidad enorme, pero necesitamos el crudo", ha subrayado.

En este sentido, Morales también ha respondido a quienes defienden que "no pasa nada porque no compramos en el estrecho": "Japón, que sí que compra, está pagando más por los barcos que venían de Nigeria, por ejemplo, y que venían a España y ahora, como es normal, quieren el crudo".

Además, el experto energético ha apuntado que "están quebrando aerolíneas de bajo coste en Estados Unidos porque no pueden pagar el queroseno". "España, a diferencia de Italia, produce suficiente queroseno para sus aviones. Italia no tiene sus refinerías preparadas para producir queroseno y por eso se quedan sin él. Nosotros lo podemos hacer si entra el crudo, pero si no entra el crudo, no tenemos queroseno", ha alertado.

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