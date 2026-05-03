El pesimista pronóstico de Jorge Morales: "No vemos solución al puzle en el que se ha convertido Ormuz y cada día que pasa es peor"

El experto energético ha señalado que "cada día que pasa hay más desabastecimiento", por lo que estamos "peor que hace un mes". "En España, vemos que la gente se va de puente, pero ya hay países como Bangladesh, India o Sudáfrica donde no pueden repostar más de 30 litros", ha subrayado.

Jorge Morales, experto energético, ha afirmado en La Roca que "desde el punto de vista técnico del análisis del sector energético estamos claramente peor que hace un mes". "Hace un mes, cuando todavía no había tregua, pensábamos que al parar las bombas bajaba el precio, la cosa se normalizaba y se iba a reabrir fácilmente el estrecho de Ormuz. Ahora no vemos la forma en la que se va a reabrir el estrecho de Ormuz, no encontramos solución al puzle en el que se ha convertido el estrecho de Ormuz y cada día que pasa es peor, porque cada día que pasa hay más desabastecimiento", ha advertido.

En este sentido, el experto ha señalado que "nosotros en España estamos bastante mejor que otros países de Europa y vamos a tardar un poquito más en estar peor", pero ha alertado de que "no nos vamos a librar". "Estuve en Egipto en Semana Santa y la situación es muchísimo peor, porque allí sí se aplican restricciones", ha indicado, al tiempo que ha apuntado que esto afecta "en función del dinero que tenga uno y de la infraestructura energética que tenga".

Así, el experto ha energético ha explicado que "esto va por fases". "La primera fase es en la que se dispara el precio y cuando se dispara el precio, los que más poder adquisitivo tienen compran aunque sea más caro. La gente se va de puente aunque el diésel esté a 1,70 el litro y le cueste una barbaridad llenar un depósito", ha manifestado Morales, a lo que ha apostillado que "esto no pasa en Bangladesh, en Sudáfrica o en India, donde ya hay restricciones".

"Ahí están en otra fase, no están en un problema de precios, sino que tienen el problema de que no pueden ir a las gasolineras y echar más de 30 litros porque no les dejan, mientras que en países como Myanmar no pueden salir con el coche más que los días impares", ha indicado el experto, tras lo que ha insistido en que la situación de cada país "depende de su poder adquisitivo y de cómo esté la red energética del país".

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