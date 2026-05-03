Ignacio Urquizu: "En los últimos 30 años, los salarios han subido un 5% en términos reales"

El sociólogo ha analizado los datos de una encuesta que muestra el pesimismo de la sociedad española con respecto a la economía y sobre la creencia que viven peor que la generación anterior.

El 'Informe Horizontes' publicado recientemente ha reflejado la negatividad de la sociedad española, que considera que está peor que la generación anterior y que no ve con buenos ojos el futuro económico. Unos resultados que ha analizado en La Roca Ignacio Urquizu.

"Si uno mira las series del CIS sobre qué es lo que espera la gente del futuro de la economía, desde el año 2003 llevan de pesimismo. Llevamos bastante tiempo y hay una cierta correlación entre la situación política y las evaluaciones que hacemos. Hace mucho tiempo que vivimos con un país polarizado y llevamos una década de una mezcla de frustración porque no acaban de funcionar las cosas y de decepción porque después de aquel 15-M el surgimiento de nuevos partidos no han acabo cambiando las cosas como se esperaba", ha afirmado el sociólogo.

Tras ello, Nuria Roca le ha preguntado sobre que un 51,6% de los encuestados dice que no tiene capacidad de ahorro y el 70% asegura que no podrá ser clase media: "Las percepciones coinciden con los datos. Los salarios, en los últimos 30 años, han subido un 5% en términos reales. La gente está transmitiendo lo que está pasando".

"Además, por en medio han pasado muchas crisis y la gente lo que te está diciendo que incluso cuando la economía parece que crece, a ellos no les acaba de llegar. Cuando uno mira los estudios de la OCDE, nosotros somos uno de los países que menos igualdad y redistribución genera por cómo está diseñado el estado del bienestar", ha concluido.

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