Elizabeth Duval, tras decir Felipe González que votará en blanco: "Las declaraciones de expresidentes, que se convierten en 'jarrones chinos', me interesan poco"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval reacciona a las últimas declaraciones del expresidente del Gobierno, volviendo de nuevo a criticar a Pedro Sánchez. Duval recuerda una frase que él mismo González dijo: que los expresidentes eran como 'jarrones chinos'.

Una vez más, el expresidente del Gobierno socialista, Felipe González, ha señalado a Sánchez y ha afirmado que no presentar Presupuestos es "una violación clara" de la Constitución: "Es una causa para convocar elecciones". Además, González ha confirmado que votará en blanco en las próximas elecciones y ha criticado la alianza del PSOE con Bildu: ha dicho que prefiere a Vox.

Unas declaraciones que a la filósofa y escritora Elizabeth Duval le suenan a lo mismo de siempre: "A Felipe González le tengo respeto como figura histórica, pero sus declaraciones en el presente me interesan menos".

"No me acuerdo quién fue", añade Duval de forma irónica, "quién comentó aquello de 'cómo los expresidentes se convierten en figuras de jarrones chinos". Fue el propio González quien lo dijo. Vino a decir algo así como que los expresidentes son como jarrones chinos, algo muy valioso, pero que nadie sabe dónde colocar.

Por lo que, "como se convierten en jarrones chinos de Dinastía Ming, me interesan menos las cosas que dicen", insiste y concluye Duval.

