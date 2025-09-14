Juan Soto Ivars: "Los palestinos viven entre la espada de Israel y la pared de Hamás, que los considera mártires"

En La Roca, el escritor Juan Soto Ivars analizó la suspensión de la final de La Vuelta en Madrid a raíz de las protestas propalestinas. El autor reflexionó sobre la situación en Gaza, criticó la simplificación del conflicto y expuso la tragedia de la población civil.

Juan Soto Ivars, escritor, se sentó en la mesa de actualidad de La Roca para analizar la suspensión de la final de La Vuelta en Madrid debido a las protestas propalestinas.

"Las trivializaciones de asuntos tremendamente difíciles no ayudan a nadie", comentó Ivars, y añadió que "no es qué estábamos haciendo cuando Israel cometía un genocidio". El escritor recordó que es algo que sigue sucediendo: "Hay un aplastamiento del ejército israelí sobre la Franja de Gaza que se origina el 7 de octubre por un ataque de Hamás".

Por otro lado, subrayó la situación que vive la población gazatí, algo que, según él, no parece que vaya a cambiar: "El conflicto sigue y no debemos olvidar otro elemento que es todavía más triste".

"El destino de los palestinos de Gaza, ellos viven entre la espada de Israel y la pared de Hamás, que los considera mártires, que les importa un carajo cuántos mueren y cuantos más mueran mejor", reflexionó Juan Soto Ivars.