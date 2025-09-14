Joaquim Bosch, sobre el genocidio en Gaza: "El Gobierno de Israel tiene la absoluta responsabilidad con lo que está pasando"

En La Roca, el magistrado Joaquim Bosch señaló directamente al Gobierno de Israel como responsable de la situación en Gaza. El juez denunció la vulneración de convenios internacionales y defendió el derecho a protestar siempre que se ejerza de forma pacífica.

"El Gobierno de Israel tiene la absoluta responsabilidad con lo que está pasando actualmente", comenzó diciendo el magistrado Joaquim Bosch en La Roca. El juez aseguró que el Ejecutivo de Netanyahu "está vulnerando normas muy importantes del Derecho Internacional".

"Está vulnerando los convenios de Ginebra y otros convenios internacionales que prohíben masacrar a la población, prohíben matar de hambre a niños y niñas, prohíben sacar a la gente de sus hogares, desplazarles y hacer bromas con que se va a producir una limpieza étnica completa en el territorio", enumeró Bosch.

Ante estas situaciones, el juez consideró "comprensible que la gente proteste en cualquier lugar del mundo", siempre y cuando "el derecho de manifestación siempre se ejerza de manera pacífica", al formar parte de los derechos fundamentales dentro de la democracia.

"Si podemos realizar una aportación constructiva, yo manifestaré mi deseo de que haya protestas y que nunca superen los límites de la violencia. Mientras sean pacíficas me parece perfecto que la gente pueda protestar", opinó Joaquim Bosch.