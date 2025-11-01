Álex Loya, tras hablar con Lucas (Andy y Lucas) sobre todas las polémicas: "Van a temblar los abogados"

El exproductor del dúo musical Andy y Lucas, Álvaro Molina, ha sorprendido con unas duras declaraciones. Unas palabras que, según Álex Loya, "no han dejado indiferente a nadie" y reavivan la polémica sobre la relación entre los artistas.

El exproductor de Andy y Lucas, Álvaro Molina, ha concedido una entrevista en el programa 'De Viernes', donde, según Álex Loya, "no ha dejado indiferente a nadie" y "ha rajado sobre la amistad de Andy y Lucas".

"No he visto que tengan ningún tipo de amistad. No hablaban entre ellos casi nunca. Eran un matrimonio mal avenido", ha comentado el exproductor en el citado programa.

Asimismo, el periodista de La Roca señala que "las acusaciones" por parte de Álvaro Molina "han ido a más porque, sobre Lucas y sobre su carácter, ha dicho lo siguiente: que no le extraña aquella presunta agresión que Lucas cometió sobre Andy porque él también sufrió una", explica Álex Loya.

"La agresión de Lucas a Andy no me sorprende, porque es lo mismo que me hizo a mí. Lucas tenía muy mala hostia con la gente. He llegado a ver desprecios a su equipo. Tengo miedo a Lucas", ha llegado a decir el exproductor del dúo musical.

Para conocer qué opina Lucas de todo esto, Álex Loya confirma que ha podido hablar con él en exclusiva: "Como es esperable, no está contento con todo lo que está saliendo. Van a temblar los abogados".

El colaborador de La Roca ampliará más información en el programa de mañana.

