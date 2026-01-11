Benjamín Prado: "Trump quiere pasar a la historia como pasan los emperadores y es añadiéndole territorio al país"

Donald Trump insiste en su intención de hacerse con Groenlandia y no descarta ningún escenario. En este vídeo de La Roca, Benjamín Prado analiza las palabras y el comportamiento del presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con su afán de añadir Groenlandia como territorio estadounidense. Quiere esa isla, dependiente de Dinamarca, porque está repleta de recursos y de posibilidades y, por tanto, es algo con lo que puede hacer negocio.

Es tal su deseo por Groenlandia que está dispuesto a comprar a los ciudadanos que viven allí. Trump ha propuesto comprar la lealtad de los groenlandeses, a los que podría llegar a pagar hasta 100.000 dólares por habitante para que se anexionen a Estados Unidos.

"Me gustaría llegar a un acuerdo. Ya saben, por las buenas. Pero si no es por las buenas, lo vamos a hacer por las malas", ha llegado a decir. Desde La Roca, Benjamín Prado comparte su opinión tras conocer las últimas noticias.

"Trump quiere pasar a la historia como pasan los emperadores y es añadiéndole territorio al país", señala el colaborador, y añade que el presidente norteamericano tiene una "mentalidad imperialista" y además un "narcisismo paranoico".

Prado concluye que Donald Trump "quiere añadirle territorio al país y quedar como el presidente que cogió Groenlandia para Estados Unidos".

