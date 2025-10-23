Andy rompe su silencio y le confunden con Lucas: "Le ha faltado decir: 'Muchas gracias, Leire'"

Un reportero ha preguntado al artista por las últimas polémicas sobre la separación del grupo. Pero, tras una breve conversación, el periodista tiene un lapsus al despedirse del artista. Descubre la reacción de Andy en el vídeo principal.

La separación del dúo Andy y Lucas sigue dando que hablar. Tras las numerosas especulaciones que ha generado el fin del mítico grupo, la polémica está servida. Lucas ha hablado ante la prensa, aunque, como indica Isabel Forner, "el reportero no tenía muy claro a quién estaba entrevistando".

Como se puede ver en las imágenes, el cantante les dice a los reporteros que ya ha hablado con algunos periodistas y que, como les expuso a ellos, no quería hablar del tema dado que le está "causando problemas". "No es plato de buen gusto", añadía.

El reportero, entonces, habla sobre la supuesta pelea que tuvo con su compañero, Lucas. Pero, al despedirse, antes de que el cantante se suba a un vehículo, le dice: "Bueno, Lucas, muchas gracias". El artista parece no darse cuenta de error, ya que se limita a responder con un "nada, hombre".

"Le puede pasar a cualquiera", comenta Isabel. "En 2025 ya sabemos quién es Andy y quién es Lucas", añade Quique Peinado. "¡Qué bochorno!", señala Maya Pixelskaya. "Le ha faltado decir: 'Bueno, pues muchas gracias, Leire'", concluye Dani Mateo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.