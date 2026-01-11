Doménech, sobre Marco Rubio: "Hace la pelota a Trump para conseguir sus intereses; primero ha sido Venezuela y lo siguiente es Cuba"

Donald Trump ha compartido en su red social un comentario sobre Marco Rubio como posible futuro presidente de Cuba, generando debate. Desde La Roca, Emilio Doménech analiza el papel de Rubio y su influencia en las decisiones de Trump.

En las últimas horas, Donald Trump ha compartido en su red social la opinión de un usuario que propone que Marco Rubio sea el futuro presidente de Cuba una vez que Estados Unidos cumpla con sus intenciones de intervenir en el país.

Desde La Roca, Emilio Doménech analiza el perfil de Marco Rubio y la influencia que tiene en las decisiones que termina tomando Trump.

"El Gobierno estadounidense funciona a dos niveles: está lo que Trump quiere, pero luego al final importa también lo que quieren sus consejeros", apunta el periodista, y es ahí donde entran los intereses de su consejero Marco Rubio.

"¿Qué quiere Marco Rubio? Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, muy al tanto de la presencia del comunismo en Latinoamérica y cómo se puede acabar con esos regímenes. Está intentando hacerle la pelota a Trump para conseguir sus intereses", asegura Doménech, y que en este caso girarían en torno a Cuba.

Asimismo, señala que Rubio "no es un populista de derechas del movimiento de Trump, al contrario, viene del Senado y allí era de los típicos intervencionistas que quería tener una presencia mucho más fuerte a nivel internacional".

"Lleva meses intentando convencer a Trump para una intervención de estas características, el primer paso ha sido Venezuela y lo siguiente es Cuba", asegura Emilio Doménech.

