Joaquim Bosch advierte que el nuevo sistema de financiación autonómica podría acabar en el Tribunal Constitucional

Hacienda propone un nuevo sistema de financiación autonómica que cedería más IRPF y IVA a las comunidades. Algunos presidentes autonómicos del PP amenazan con llevarlo al Tribunal Constitucional.

Hacienda ha presentado a las Comunidades Autónomas un nuevo sistema de financiación autonómica. El ministerio de María Jesús Montero ha propuesto ceder a las CCAA el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, medidas que no han sido bien recibidas por los presidentes autonómicos del Partido Popular.

Algunos presidentes autonómicos, como Alfonso Fernández Mañueco, han anunciado que llevarán ante el Tribunal Constitucional el modelo en caso de aprobarse. Desde La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explica qué recursos legales existen para recurrir esta reforma de financiación autonómica.

"Es previsible que si se aprueba este nuevo sistema acabe el asunto ante el Tribunal Constitucional con recursos de varias Comunidades Autónomas y, probablemente, del principal partido de la oposición. Y con toda seguridad lo que se alegará sería la vulneración del principio de autonomía financiera suficiente regulado en el artículo 156 de la Constitución. Y también del principio de igualdad y del de solidaridad interterritorial", señala Bosch.

No obstante, añade que todavía es pronto porque el sistema aún no se ha aprobado: "Para ver las posibilidades de prosperar tendremos que ver finalmente cómo se articula y cómo se justifican las distintas variables y parámetros".

