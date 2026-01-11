Ahora

Mostaza señala que el manifiesto de Jordi Sevilla será interpretado en el PSOE como "una traición al amado líder (Pedro Sánchez)"

El exministro socialista Jordi Sevilla presentará un manifiesto para cambiar el rumbo del PSOE. Desde La Roca, Manu Mostaza analiza las tensiones internas del partido y asegura que el movimiento refleja un desgaste evidente en su entorno.

El exministro socialista Jordi Sevilla presentará mañana en la sede del PSOE un manifiesto para cambiar el rumbo de las políticas del Gobierno. El documento reclama un giro político dentro del partido y advierte de las consecuencias del camino actual. "Pedimos un cambio de rumbo político en nuestro partido, ya que el actual nos ha conducido a un auge de la extrema derecha", reza el texto.

Desde La Roca, Manu Mostaza comparte su opinión sobre las discrepancias internas que existen en el PSOE tras este anuncio. "Creo que en una organización cesarista como en la que se ha convertido el Partido Socialista, esto será visto como una traición intolerable al amado líder (Pedro Sánchez). Pero, es una muestra de que algo se está descomponiendo en el entorno del Partido Socialista", reflexiona el analista político.

Asimismo, Mostaza considera positiva la presentación del manifiesto porque, a su juicio, "la gente se está empezando a mover y a recolocarse porque todo el mundo sabe, excepto el búnker de Moncloa, que este partido está terminado".

