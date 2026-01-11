Ana Martín se muestra muy crítica con el modelo de financiación: "Es un banquete para Cataluña y un menú diario para el resto"

"Si Cataluña es la tercera que más aporta, se garantiza que en ningún caso va a estar por debajo de ese número tres en el ranking de receptores. Lo cual ya atenta contra el principio de solidaridad interterritorial", comenta Ana Martín.

Hace unos días, María Jesús Montero presentaba a las Comunidades Autónomas el nuevo sistema de financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda proponía ceder a las CCAA el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA. Una propuesta que no han sido bien recibidas por parte de algunos presidentes del Partido Popular. En concreto: Madrid, Aragón, Murcia, Baleares y Castilla y León, que han comunicado que de aprobarse este modelo lo llevarán ante el Tribunal Constitucional.

"Esto se resume en que este modelo es un banquete para Cataluña y un menú del día para el resto de las comunidades", critica Ana Martín en La Roca. La periodista considera que con esta propuesta el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuele a repetir los mismos errores que con la condenación de la deuda.

"El Gobierno ha hecho como con la condonación parcial de la deuda. Sabían a donde querían llegar, la cifra que querían darle a Cataluña, y a partir de ahí dan un poquito a las demás para que el número cuadre y no se le enfaden demasiado", explica la colaboradora de La Roca.

Asimismo, destaca que con este modelo Cataluña no solo recibirá el "22% de los fondos" que se traducen en cerca de "4.700 millones". Si no que según Ana Martín no se va a respetar el principio de ordinalidad.

"Si Cataluña es la tercera que más aporta, se garantiza que en ningún caso va a estar por debajo de ese número tres en el ranking de receptores. Lo cual ya atenta contra el principio de solidaridad interterritorial porque probablemente no sea quien más lo necesita", alega la periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí