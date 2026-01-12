Ahora

Juicio de la DANA, en directo | Cara a cara entre Pradas y Cuenca por las supuestas contradicciones en sus declaraciones

La exconsellera de Emergencias investigada y el que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón acuden a declarar para aclarar ciertos asuntos concretos de la gestión de la emergencia, que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024.

La Audiencia de Valencia avala el rechazo de la jueza de Catarroja al sobreseimiento de la causa que pidió Pradas

La Audiencia Provincial de Valencia confirmó la decisión de la jueza de Catarroja de denegar el sobreseimiento libre de la causa penal por la negligente gestión de la DANA, que había pedido la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa. De esta manera, avala que la investigación continúe.

La jueza, sobre la celebración del careo

Ruiz Tobarra ha acordado celebrar este careo entre Pradas y Cuenta al entender que "dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial".

En un auto, expone que "precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos esenciales de la investigación".

La Abogacía sí respaldó el confinamiento

La llamada en cuestión que recibió la Abogacía de la Generalitat fue la de Ricardo García, de la Consellería de Justicia. Preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que se respondió de manera afirmativa.

Así pues, la Abogacía sí que había respaldado la opción de confinar a la población el día de la DANA.

El informe de la Abogacía de la Generalitat

Después de la segunda de declaración de Cuenca, la jueza de Catarroja solicitó un informe a la Abogacía de la Generalitat para saber si alguien del Consell hizo alguna consulta verbal o escrita durante el 29 de octubre de 2024.

El informe detalla que nadie de Consellería de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito, pero informa que durante la tarde sí recibieron llamadas de corta duración en relación con la DANA.

Los mensajes de Cuenca a Pradas

En la primera declaración como testigo de Cuenca, negó que diera instrucciones desde la Presidencia de la Generalitat a la consellera, pero días después Pradas publicó varios mensajes del jefe de gabinete de Mazón.

En uno de ellos, Cuenca dijo a Pradas que "de confinar, nada" a la par que le pedía "calma" en los momentos más críticos de las riadas.

Arranca un día clave en el juicio de la DANA

La jueza de Catarroja que investiga la tragedia del 29 de octubre, en la que murieron 230 personas, ha llamado a declarar a Salomé Pradas, exconsellera investigada por la gestión de la emergencia, y a José Manuel Cuenca, quien fuese jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón.

Los dos se someterán a un cara a cara ante las supuestas contradicciones en las que han incurrido en sus respectivos testimonios.

