Juicio de la DANA, en directo | Cara a cara entre Pradas y Cuenca por las supuestas contradicciones en sus declaraciones

La jueza, sobre la celebración del careo Ruiz Tobarra ha acordado celebrar este careo entre Pradas y Cuenta al entender que "dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial". En un auto, expone que "precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos esenciales de la investigación". Compartir en X

La Abogacía sí respaldó el confinamiento La llamada en cuestión que recibió la Abogacía de la Generalitat fue la de Ricardo García, de la Consellería de Justicia. Preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que se respondió de manera afirmativa. Así pues, la Abogacía sí que había respaldado la opción de confinar a la población el día de la DANA. Compartir en X

El informe de la Abogacía de la Generalitat Después de la segunda de declaración de Cuenca, la jueza de Catarroja solicitó un informe a la Abogacía de la Generalitat para saber si alguien del Consell hizo alguna consulta verbal o escrita durante el 29 de octubre de 2024. El informe detalla que nadie de Consellería de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito, pero informa que durante la tarde sí recibieron llamadas de corta duración en relación con la DANA. Compartir en X

Segunda declaración de Cuenca Una vez conocidos los mensajes del jefe de gabinete de Mazón, la jueza de Catarroja le citó de nuevo a declarar el 12 de diciembre. En dicho día, Cuenca negó que le diera a Pradas orden alguna de Mazón y aclaró que su indicación contraria al confinamiento tuvo su origen en una consulta previa a la Abogacía de la Generalitat. Compartir en X

Los mensajes de Cuenca a Pradas En la primera declaración como testigo de Cuenca, negó que diera instrucciones desde la Presidencia de la Generalitat a la consellera, pero días después Pradas publicó varios mensajes del jefe de gabinete de Mazón. En uno de ellos, Cuenca dijo a Pradas que "de confinar, nada" a la par que le pedía "calma" en los momentos más críticos de las riadas. Compartir en X

