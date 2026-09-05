Nueva temporada
Alberto Chicote visitará en Pesadilla en la Cocina su primer restaurante con un fantasma: "Los dueños juran y perjuran que pasan cosas"
El cocinero ha presentado en La Roca la décima temporada de su programa, que tendrá por primera vez la presencia de un espíritu.
Alberto Chicote y Pesadilla en la Cocina cumplen diez temporadas con el estreno de esta próxima semana. Diez temporadas en 14 años dan para mucho, pero el propio cocinero ha reconocido en La Roca que "nadie piensa con un primer programa que va a hacer diez temporadas".
Respecto a cuál es el error más común que sigue encontrando en los restaurantes, Chicote tiene uno claramente: "Hay un problema grandísimo de organización porque hay mucha gente que sigue pensando que un restaurante es una cosa que puede hacer cualquiera. Sin ningún tipo de formación, de conocimiento...".
"Es verdad que todos conocemos unos señores que pusieron un barecillo y gracias a mucho esfuerzo lo fueron sacando adelante. Pero eso es cuando se juntan determinadas cosas", ha matizado. Por ello, ha remarcado que "el nivel de responsabilidad que uno adquiere cuando estás dando de comer es fundamental".
Ahora bien, será en esta temporada la primera vez que el cocinero visite un restaurante con la presencia de un fantasma: "Es un restaurante con fantasma porque los dueños dicen y te enseñan una foto donde hay una barra y un señor. Dicen que el señor no estaba ahí, que eso fue por la noche y el restaurante estaba cerrado".
"En las cámaras hemos visto esta imagen. Juran y perjuran que pasan cosas, que se caen cosas que no deberían caerse", ha concluido.
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