La anécdota de Nuria Roca tras escuchar que en las playas de Donostia se ha prohibido fumar: "Me parece bien, a mí me apagaron un cigarro en el pie"

La presentadora ha desvelado entre risas que tenía "el pie enterrado" y en ese momento un amigo suyo apagó accidentalmente el cigarro en su pie.

Con la llegada del verano, muchos empiezan a pasar tiempo en la playa. Ahora bien, esta temporada viene con nuevas prohibiciones que han hecho algunos ayuntamientos. Como, por ejemplo, el de Donostia, que ha prohibido tanto fumar en la arena como usar altavoces con multas que oscilan entre los 100 y los 750 euros.

A raíz de esta noticia, Nuria Roca ha señalado que le parecía "bien" la decisión, aunque por un motivo inesperado. "A mí una vez me apagaron un cigarro en el pie", ha apuntado entre risas.

"Tenía el pie enterrado y un amigo fue a apagar el cigarro y lo hizo en mi pie", ha explicado la situación.

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