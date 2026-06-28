Carlos Cué, sobre la sentencia a Aldama: "Le renta porque le sale a devolver"

El comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio, se librará de la prisión al haber colaborado con la Justicia y bajo el compromiso de no delinquir.

Este lunes se conocía que el Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a Koldo García a 19 años y 8 meses por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. En cambio, el comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio, se librará de la prisión al haber colaborado con la Justicia y bajo el compromiso de no delinquir.

La sentencia sobre este último ha sido analizada en La Roca. Por su parte, Carlos Cué, periodista de 'El País', ha expresado que Aldama "es millonario" y que al final, el haber formado parte del caso Koldo "le renta" porque "le sale a devolver".

"Es que es que técnicamente nos lo han explicado y tiene su explicación y técnicamente lo podemos entender, pero desde el punto de vista del mensaje a la sociedad, es que tú puedes forrarte, llevarte 3,7 millones de euros, que en realidad ha habido hasta 7 millones, te vas a la cárcel por otro caso y dices 'oye, quiero salir de la cárcel y denuncias a los otros", agrega.

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