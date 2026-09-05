Una vecina afectada por la turistificación: "Aunque muchos están fuera de la ley, el ayuntamiento no los cierra"

Merche Sayalero, vecina de Lavapiés (Madrid), ha alertado de esta situación que ella misma vive en su edificio.

España ha cerrado el mes de julio con un récord de 11,5 millones de visitantes, pero, al mismo tiempo, también se han multiplicado las concentraciones contra la masificación.

Y uno de los aspectos que se ha debatido en el plató de La Roca es la situación de los pisos turísticos. Merche Sayalero, vecina de Lavapiés (Madrid) afectada por los mismos, ha señalado que "no se ha mejorado nada" en todo el tiempo desde que ya alertaba en el programa de ello.

" Aunque muchos están fuera de la ley, el ayuntamiento no los cierra. El que está en mi edificio está fuera de la ley, tiene una orden de cierre, pero no lo ejecutan. Ahí se meten los estipulados, pero están siempre. Ponen el aire acondicionado a toda leche, hace ruido y nos molesta el calor. Y como es piso hay muchísimos en Madrid. Falta interés en cerrarlos", ha comentado.

Una afirmación que ha tenido la respuesta de Luis Castillo, presidente de APHA (Asociación Provincial de Hoteles de Alicante): "El Gobierno sacó una ley que luego tumbó el Supremo que solo necesitabas un número de registro para que las plataformas te pudieran escribir. Lo pidieron 85.000 viviendas y no se lo dieron a ninguna. La mitad se siguen alquilando ilegalmente":

"Se anuncia como pisos turísticos y se pagan como tal, pero no hay huella de quién va ahí. Y es que, además, molestan", ha concluido Sayalero.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido