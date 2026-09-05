Berni Barrachina reacciona a las declaraciones de George Clooney sobre el periodismo actual: "Sombrerazo, es un tío comprometido"

El colaborador ha alabado la crítica al actor porque medios de comunicación y redes sociales sean propiedad de los hombres más ricos.

George Clooney ha sido homenajeado en el Festival de Cine de Venecia y ha criticado el periodismo actual por culpa de los intereses de los más ricos.

"El estado del periodismo está en duda, obviamente. Las personas más ricas del mundo en este momento son propietarias de The Washington Post y Twitter. Eso es motivo de preocupación", ha aseverado. Él es hijo de periodistas y el actor se ha caracterizado siempre por manifestar su opinión.

Y, en La Roca, los colaboradores han reaccionado a las palabras del actor sobre la situación periodística actual.

"Es una persona muy comprometida y siempre se ha pronunciado en los conflictos. Y se ha arriesgado porque en alguna ocasión ha sido arrestado cuándo se ha manifestado", ha señalado Nuria Roca.

Por su parte, Berni Barrachina ha apuntado que "si eres George Clooney puedes hacer lo que te de la gana": "Porque si eres un actor de segunda pues igual no te llaman más, pero a él cómo no le vas a llamar si él se produce sus propias películas. Algunas como 'Argo' que tiene una carga política detrás. Es un tío comprometido en sus declaraciones y en su trabajo. Sombrerazo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido