Nuria Roca, tras escuchar las recomendaciones para una vuelta al trabajo más cómoda: "Pues yo lo he hecho todo mal"

La presentadora ha reconocido que ha hecho todo lo contrario a lo que recomiendan los expertos para no tener síndrome postvacacional.

Entre un 30 y un 35% de los trabajadores presenta síntomas al volver al trabajo tras las vacaciones. Síntomas postvacacionales como el cansancio, la irritabilidad, el insomnio, la ansiedad y la falta de concentración.

Ahora bien, el síndrome postvacacional no es una enfermedad, es un proceso de adaptación. Uno que, dependiendo de la persona, tarda entre una y tres semanas para que el cerebro comience a recuperar el ritmo.

Esto ocurre porque el cuerpo también anticipa la vuelta al trabajo. Según el Estudio Whitehall II, durante los primeros 30 minutos tras despertarse el cortisol, la hormona del estrés, es tres veces más alta que un día de descanso.

Por ello, recomiendan en la vuelta al trabajo priorizar tareas, no querer hacerlo todo el primer día, limitar la multitarea, recuperar el sueño y los horarios así como mantener el ejercicio físico y el ocio que se han tenido durante el verano.

"Pues yo lo he hecho todo mal. Llegó el día 1 de septiembre y salí a caminar como una loca. Había estado un montón de tiempo sin hacer nada", ha afirmado Nuria Roca.

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