Joaquim Bosch, sobre las acusaciones de Aldama contra Sánchez: "Es una estrategia de defensa, no es que se ponga a difamar de forma gratuita"

El magistrado ha aseverado que lo que ha dicho Aldama sobre el presidente del Gobierno "es encajable en su derecho de defensa y en la forma por la que él ha optado por defenderse". "Él lo que hace con la forma en la que se está defendiendo es decir que él no era tan relevante", ha subrayado.

Joaquim Bosch ha analizado las últimas declaraciones de Aldama en juicio, en las que ha señalado a Pedro Sánchez, y ha subrayado que "un acusado no está obligado a decir la verdad, y si miente, no puede ser perseguido por falso testimonio". "Sin embargo, eso no significa que pueda decir gratuitamente todo lo que quiera hasta el extremo de difamar a otras personas o atentar contra su honor", ha apostillado.

Para el magistrado, "aquí la clave es si la difamación es gratuita, que no viene a cuento, que no tiene nada que ver con el objeto del proceso o si forma parte de una estrategia defensiva mínimamente razonable". "Y mi impresión es que, en líneas generales, lo que ha dicho Aldama es encajable en su derecho de defensa y en la forma por la que él ha optado por defenderse", ha expresado, a lo que ha añadido que "él lo que hace con la forma en la que se está defendiendo es decir que él no era tan relevante, que esto es una gran trama de Estado en la que estaba el presidente del Gobierno, ministros y que él era el peón".

De esta forma, Bosch ha apuntado que "es una forma de minimizar su posible responsabilidad". "Lo que ocurre es que es cierto que no aporta prueba sobre ello y esto limita de manera muy notable el recorrido jurídico de lo que dice, pero lo que dice lo hace dentro de una estrategia de defensa. No es que se ponga a insultar o a difamar de manera gratuita, sino que se está defendiendo de una acusación de varios años de cárcel", ha aseverado, al tiempo que ha destacado que "lo que dice contra Pedro Sánchez o el PSOE ni tenemos informes de la UCO, ni tenemos pagos, ni tenemos correos electrónicos".

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