"Voy a fumar un momento; no quiero llorar en directo...": Simón Pérez se rompe al ver imágenes anteriores a su vídeo viral y su decadencia sin límite

El economista recuerda en Equipo de Investigación cómo era su vida antes de que empezase a "consumir cocaína" y protagonizase el vídeo viral que supuso el inicio de su caída sin freno.

El currículum de Simón Pérez parecía imbatible. Era licenciado con excelencia, tenía un máster con honores, era profesor universitario y asesor de banca privada. En 2013, con la prima de riesgo disparada y el paro en máximos, los medios buscaban economistas que explicaran la crisis y Simón Pérez era uno de los más solicitados.

Ahora, el economista se rompe al ver imágenes de aquella etapa en los medios: "Voy a fumar, que no quiero llorar en directo; me da mucha pena verme tan guapo y arreglado, y ahora tan desmejorado...", expresa, a lo que añade que por entonces tenía "una casa en Madrid, otra en Barcelona y un BMW".

Sin embargo, pese a que se sentía "muy realizado", comenzó también a sentir "mucha presión por los números". "Se pusieron unos objetivos de conseguir 12 millones de euros al año, y yo no llegaba a siete, así que empecé a trabajar muchas horas y a meterme coca para trabajar, y en diciembre pasó lo del vídeo viral, donde se truncó todo un poco", recuerda.

