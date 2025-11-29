Trabajo en la sombra: un extrabajador de Primark denuncia incumplimientos de su contrato por parte de la empresa

Un antiguo reponedor del turno de noche de Primark hablaba con Equipo de Investigación en 2016 acerca de sus condiciones laborales. A él le contrataron desde una empresa de trabajo temporal que, aseguraba, no cumplía con las condiciones establecidas.

Cuando la ciudad se apaga y la mayoría descansa, en el interior de las tiendas de ropa comienza otra jornada. Es el turno silencioso de los reponedores nocturnos, responsables de que cada prenda esté colocada y cada estante listo para recibir a los clientes al amanecer. En un reportaje emitido en 2016, Equipo de Investigación habló con varios de estos trabajadores —un repartidor y un exempleado de Primark— para desvelar cómo son realmente las condiciones laborales de quienes trabajan mientras el resto duerme.

El primer camión llegó sin demora y descargó una enorme cantidad de prendas que serían puestas a la venta pocas horas después. La mercancía procedía del centro logístico de Torija, en Guadalajara, según explicó brevemente el transportista.

Tanto la entrega de mercancía como el equipo de reposición nocturna estaban externalizados. Así lo confirmaba Manuel Benito, antiguo empleado que trabajó en ese turno contratado a través de una ETT. "El contrato era de 40 horas semanales con dos días de descanso. En el precio por hora estaban incluidas las pagas extra y el prorrateo de las vacaciones", detalla. Todo ello por un salario de 5,50 euros brutos la hora.

Pero lo que más subraya Manuel ante las cámaras es el incumplimiento sistemático de lo acordado. "Las condiciones del contrato que firmé no se cumplen desde el principio. Lo prometido dista mucho de lo que luego nos encontramos", denuncia.

