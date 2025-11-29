Un laboratorio textil compara camisetas y concluye: "No está justificado esta diferencia de precio"

Equipo de Investigación se desplaza hasta el laboratorio textil Eurofins Spain para comparar camisetas tras pasar por 10 lavados, donde asegura que su diferencia de precio no está justificada en la calidad del tejido de las equipaciones.

Cada vez resulta más difícil distinguir a simple vista una camiseta de fútbol oficial de una falsificada. Para comprobar hasta qué punto difieren en calidad, el laboratorio textil Eurofins Textile Spain ha analizado ambas tras someterlas a diez ciclos de lavado. Hasta allí se ha desplazado Equipo de Investigación para comparar los resultados.

A simple vista, el director general del laboratorio, Enrique Rivas, lo tiene claro: "En la supuesta falsificación se puede ver que empieza a saltar el estampado. En la camiseta oficial, los logos de la Champions y de la UEFA Foundation se están empezando a despegar. En cambio, en la falsificada, no", declara ante las cámaras.

La diferencia de precio es abismal: 135 euros para la camiseta oficial frente a los 25 de la réplica vendida en la calle. Sin embargo, según Rivas, la brecha no se sostiene en términos de calidad: "En cuanto a calidad no está justificada esta diferencia de precio. Estaría justificado en cuanto a valor de marca y otros parámetros que no son tangibles en laboratorio".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 6 de abril de 2024.

*Puedes ver el programa completo en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.