Las condiciones de los reponedores del turno de noche de Primark: "Las condiciones no se cumplen desde el principio"

Una empresa de trabajo temporal contrata a los reponedores de la cadena de ropa que hacen el turno nocturno. Uno de los repartidores explica que la mercancía procede del centro logístico de Torija, en Guadalajara, y que a lo largo de la noche llegan hasta ocho camiones.

El fenómeno Primark sigue creciendo sin freno en España, donde la cadena irlandesa se ha consolidado como el mayor emblema de la moda a precios de derribo. Sus aperturas atraen multitudes y sus cifras baten récords año tras año. Pero detrás de ese éxito fulgurante hay una historia que no es nueva: ya en 2016, el programa Equipo de Investigación se adentró en el engranaje de la compañía para analizar no solo sus estrategias comerciales, sino también las condiciones laborales de quienes hacen posible su maquinaria diaria.

Entre ellos están los reponedores del turno de noche. El primer camión llega temprano, descargando toneladas de prendas que se venderán a precios ínfimos. Cada seis semanas aterrizan nuevos modelos. Uno de los transportistas explica que toda la mercancía sale del macrocentro logístico de Torija, en Guadalajara, y que a lo largo de una noche pueden llegar hasta ocho camiones, según "lo que se compre".

Tanto la entrega de mercancía como el propio equipo de reposición nocturna están externalizados. Acceden al establecimiento por un lateral, lejos de la vista del público. Manuel Benito, antiguo trabajador de Primark, lo conoce de primera mano: desempeñó ese turno durante tres meses.

"Nos contrata directamente una empresa de trabajo temporal y el contrato es de 40 horas semanales con dos días libres. En el importe por hora están incluidas las pagas extra y el prorrateo de las vacaciones", detalla.

Sin embargo, su testimonio va mucho más allá de las condiciones firmadas. "Las condiciones del contrato que firmé no se cumplen desde el principio. Lo prometido dista mucho de lo que luego nos encontramos", sentencia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2016 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.