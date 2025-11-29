La presión de Temu sobre los influencers: "Me dijeron que tenía que subir 15 vídeos en un mes"

Marian Sánchez, influencer que colabora con Temu, ha explicado a Equipo de Investigación que la plataforma china le ha llegado a exigir hacer 15 vídeos al mes de sus productos.

Temu destina buena parte de su inversión publicitaria a las redes sociales, donde colabora con influencers para la promoción de sus productos. La figura de estos creadores es tan relevante que la propia web de la plataforma ofrece un programa de afiliación con comisiones para quienes logren incrementar las ventas, convirtiéndolos prácticamente en comerciales al servicio de la marca.

Una de esas colaboradoras es Marian Sánchez, influencer con un millón de seguidores, que relata cómo fue el primer contacto de Temu: "Me llegó un correo electrónico para pedirme colaboración. ‘Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me gustaría invitarte a crear contenido patrocinado por Temu’".

Sin embargo, Marian admite que tuvo que negarse a algunas de las demandas de la plataforma: "Una de las últimas veces me dijeron que tenía que subir 15 vídeos en un mes. Yo lógicamente dije que no, porque sería inundar mis redes sociales de Temu".

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.