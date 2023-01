"Estoy solo en la celda, y bueno se está muy bien, pero como vivir contigo no hay nada. Para volverse loco": así comenzaba una de las 44 cartas que Miguel Carcaño envió a su compañero de celda, Ángel Sánchez, que leyó algunos de los fragmentos a Equipo de Investigación en 2019.

El asesino de Marta del Castillo exponía cómo era su día a día en las misivas que le enviaba al que fue su preso de confianza: "Me apunté a la Cruz Roja para el curso de drogodependencia y al de violencia de género. Por lo demás va todo bien, más o menos, no como quisiera... pero tiempo al tiempo".

El exreo explicó a Equipo de Investigación que Miguel Carcaño comenzó a solicitar permisos para salir de la cárcel muy pronto, pero todos hasta 2019 le fueron denegados. "No me he olvidado de ti, pero mi ánimo me tiene un poco agotado. No tengo ganas de hacer nada de nada", añadía Carcaño en otra misiva. Puedes leer algunos de los fragmentos en el vídeo principal de esta noticia.