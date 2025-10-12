El testimonio del hombre que vio a Antonio Anglés bajar de un barco en Dublín tras el asesinato de Alcásser: "Una figura salió por la proa del barco"

"No miraba a alrededor, no tenía miedo, simplemente caminaba", afirmaba el trabajador del puerto de Dublín que sostiene que vio bajarse a Antonio Anglés del 'City of Plymouth'. En este vídeo, laSexta.com recupera su testimonio.

Treinta años después de la fuga de Antonio Anglés, el trabajador del puerto de Dublín que asegura haberlo visto descender del City of Plymouth rompió su silencio en la docuserie 'Anglés: historia de una fuga'. "Una figura salió por la proa del barco", relataba con firmeza.

En el vídeo que acompaña esta noticia, laSexta.com recupera el revelador testimonio de este hombre, que todavía recuerda la escena con nitidez: "No miraba a su alrededor, no tenía miedo, simplemente caminaba", afirmaba sobre el fugitivo más buscado de España.

Tras escapar del barco, Antonio Anglés pasó de ser el criminal más buscado en España a convertirse en el más buscado de Dublín. Su huida acaparó durante semanas la atención de la prensa, la radio y la televisión irlandesa. En aquel momento, incluso llegaron a circular especulaciones que lo vinculaban con la desaparición de hasta seis mujeres, cuyo paradero aún hoy se desconoce.

Los periodistas que lideraron la investigación de la docuserie viajaron hasta Brasil, siguiendo una de las últimas pistas del caso, con el objetivo de entrevistar a la tía de Anglés. Sin embargo, allí se toparon con una escena desconcertante: un hombre insistía en que no hablara con ellos, advirtiéndole que "no les haga caso". Aquella misteriosa advertencia reavivó la gran incógnita que todavía planea sobre el caso:¿Logró Antonio Anglés cruzar el Atlántico y comenzar una nueva vida al otro lado del mundo?

