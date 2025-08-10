Desde cintas de persianas a maceteros: así estaban fijadas las estructuras del Medusa Festival en el que murió un joven

La arquitecta Teresa Blanco critica cómo estaban fijadas las estructuras que acabaron cayendo sobre varios jóvenes tras una fuerte ráfaga de viento y que terminó con la vida de una persona y 40 heridos en el Medusa Festival 2022.

En 2023, Equipo de Investigación analizó la tragedia que terminó con la vida de un joven y con 40 heridos en el Medusa Festival del año anterior. Al día siguiente, la Policía Judicial acudió a la zona y elaboró un informe fotográfico en el que puede verse la estructura metálica de acceso a los baños que se desplomó sobre la víctima mortal. Encontraron también esparcido el suelo el material con el que se había construido el decorado del escenario y aparecieron volcados el pórtico metálico de la salida de emergencias y la estructura de acceso al recinto.

El meteorólogo Lluís Obiols explicó en el vídeo principal de esta noticia el fenómeno atmosférico que desplomó las estructuras: "Se trata de la caída de una columna de aire que provoca un ascenso térmico importante y provoca fuertes ráfagas de viento". Aunque, de acuerdo con el experto, "los reventones no se pueden prever", nueve denunciantes afirmaron que la causa del accidente no fue solo el reventón cálido, sino también deficiencias en la estructura del escenario.

Por eso el juez encargó un informe pericial, que analizó en este vídeo la arquitecta Teresa Blanco, especializada en estructuras temporales: "Los soportes estaban simplemente apoyados en el suelo o sujetos mediante unas piquetas y anclados con cinta". Las estructuras, detalla, estaban ancladas 40 centímetros, pero deberían haberlo estado a 1,20 metros.

Además, la arquitecta denunció los sistemas de sujeción utilizados: cintas de persiana, cuerdas, alambres y bridas. E, incluso, destacó que algunas estructuras se habían fijado a maceteros, con piquetas y cinchas de camionero. "Yo, desde luego, si hubiera estado presente en esta obra, por supuesto que no lo hubiera aceptado", concluyó la experta en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el negocio de los conciertos' en atresplayer.com.