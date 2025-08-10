Así justifica uno de los organizadores del Capital Fest los más de 70 golpes de calor: "Se jugó con el agua"

Borja Viedma, empresario del textil que por primera vez participa en un festival, justificó así los golpes de calor de los asistentes: "Quizás ocultarse a la sombra suponía no ver los espectáculos que había".

Uno de los responsables del Capital Fest accedió a hablar con Equipo de Investigación en esta entrevista de 2023 después de la denuncia delos asistentes por las malas condiciones en las que vivieron el festival en plena ola de calor.

A pesar de que 15 días antes del festival ya había informaciones que apuntaban a una ola de calor, el organizador aseguró en el vídeo que consultaron el tiempo en la AEMET, no en la prensa, y que "72 horas antes hubo una reunión con bomberos, policía, autoridades y se siguió adelante". "Se instalaron irrigadores de agua y bueno, quizás ocultarse a la sombra suponía no ver los buenos espectáculos que había", explicó.

Por otro lado, sobre la poca sombra que había para resguardarse del sol en plena ola de calor y que desde la carpa instalada los asistentes no habrían podido disfrutar del espectáculo por el que habían pagado, el organizador aseguró que si hubieran "puesto carpas delante del escenario no hubieran podido disfrutar del concierto".

Además, ante las más de 70 intervenciones de la Cruz Roja a los afectados, el organizador señala que "fueron unos cuantos golpes de calor". Por último, preguntado por las denuncias ante los cortes de agua, defendió que "pese a ser correcta" la instalación no "dio abasto": "Yo hasta donde vi se jugó con el agua, como si fuera un patio de colegio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el negocio de los conciertos' en atresplayer.com.