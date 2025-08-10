Laura se derrumba al recordar cómo le cayó encima una estructura en el Medusa Festival: "Me partió la tibia, ahora estoy coja"

"Me partió la tibia y, a día de hoy, estoy coja y con dolor", explica Laura Hernández, una de las víctimas del Festival Medusa 2022 en el que una tromba de aire terminó con la vida de un joven y con 40 heridos.

Casi un año después de la tragedia del Medusa Festival, Equipo de Investigación entrevistó en 2023 a Laura Hernández, una de las jóvenes que resultó herida después de que se le cayera encima una estructura del recinto. Como ella, 50.000 personas llegaron al descampado de más de 300.000 metros cuadrados junto a la playa de Cullera.

Era la primera edición del festival tras la pandemia y consiguió récord de asistencia en un reciento en el que la organización contrató a unas 200 personas para trabajar. "Es la primera vez que vuelvo después de lo que pasó", confeso la joven, que recordó cómo vivió ese día.

Y es que a las 4:48 minutos de la mañana, cuando todos miraban a Steve Aoki en el escenario, se desató un violento fenómeno meteorológico que derribó muchas de las estructuras y terminó con la vida de un joven y con 40 heridos entre los que se encuentra Laura. "Yo estaba en la entrada esperando a una amiga, el aire venía muy fuerte, con mucha arena y gotas, me tape los ojos y me desperté en el suelo tumbada boca arriba con la estructura en mi pierna", recordó Laura en el vídeo principal de esta noticia, donde destacó que, realmente, lo que las "salvó fue un contenedor" que tenían justo detrás.

"Si no me hubiera aplastado toda", afirmó la joven. Y es que la estructura que cayó sobre las tres amigas ejerció una fuerza de seis toneladas por el viento: "Me partió la tibia, la ruptura fue total y a día de hoy estoy coja y con dolor". "Estuve dos meses en la cama", afirmó emocionada Laura, que explicó qué le había pasado a sus otras dos amigas: "A mi amiga le rompió el esternón, una vértebra y le hizo un esguince en la rodilla y a mi otra amiga también un esguince en el tobillo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el negocio de los conciertos' en atresplayer.com.