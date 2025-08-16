Luis Miguel Rodríguez, 'el rey de la chatarra', rompe su silencio sobre su relación con Carmen Martínez Bordiú

En una entrevista con Equipo de Investigación, Luis Miguel Rodríguez, fundador de Desguaces La Torre, habla sobre un curioso restaurante de alta cocina con precios bajos dentro de su negocio y revela detalles sobre su relación con Carmen Martínez Bordiú.

En las últimas temporadas de Equipo de Investigación, el programa entrevistó a Luis Miguel Rodríguez, dueño y fundador de Desguaces La Torre.

En el vídeo, el empresario habla sobre un restaurante de alta cocina con precios low cost que se encuentra dentro del propio desguace. "No es un negocio, es para dar un servicio a la gente que viene aquí", explica.

Además, Rodríguez aborda su relación con Carmen Martínez Bordiú y aclara que ella nunca se ha involucrado en sus negocios.

"No, ella nunca se ha metido conmigo, solo si se me iba por ahí de marcha, entonces sí se metía conmigo, me daba, me tiraba un cuadro a la cabeza o lo que pillara", comenta el empresario a Equipo de Investigación.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.

(*)Ya puedes disfrutar del programa 'El rey de la chatarra', de Equipo de Investigación, en ATRESplayer.