hemeroteca de 'equipo de investigación'
Un testigo explica a Equipo de Investigación que Daniel Sancho se distanció de Edwin Arrieta porque "le acosaba"
Un joven reconoce a Equipo de Investigación que Edwin Arrieta salía a menudo con los amigos de Daniel Sancho. Hasta que el hijo de Rodolfo Sancho les pidió que le ignoraran porque "era muy pesado y le estaba acosando".
La reportera de Equipo de Investigación recorre la noche madrileña en busca de quienes conocieron a Daniel Sancho. En varias discotecas, encuentra a jóvenes que coincidieron con él durante su etapa como relaciones públicas en distintos locales. "Se movía en el mundo de la noche, pero era un buen chaval", comenta uno de ellos. Otro añade: "Conocía a mucha gente. Se llevaba muy bien con los chavales".
El equipo también contacta con un antiguo compañero de colegio. "Lo conozco desde hace un montón de tiempo, del cole. Era un tío súper normal", afirma. Recuerda que Sancho "llegó como una persona normal en primero de la ESO" y que "nunca presumía de quién era su padre", destacando que "entró muy bien porque era un chico súper agradable".
En el mismo reportaje, un joven relata que sus primas mantenían contacto con Sancho y con Edwin Arrieta: "Sabían que Edwin era amigo suyo y hacía sus planes con ellos, hasta que Daniel Sancho les pidió que le ignoraran porque era muy pesado con él y le estaba acosando".
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de la última temporada de Equipo de Investigación.
*Puedes ver el contenido completo en atresplayer.com.