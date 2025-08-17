Hemeroteca de Equipo de Investigación
Equipo de Investigación destapa la denuncia laboral de un extrabajador de Shakira
Un exempleado del servicio doméstico de Shakira asegura haber trabajado más de una década para la cantante y denuncia presuntas irregularidades laborales, incluyendo falta de contrato, jornadas maratonianas y un ambiente laboral tenso durante su estancia en Barcelona.
En las últimas temporadas de Equipo de Investigación, el programa localizó a un antiguo empleado del servicio doméstico de Shakira.
El hombre afirma que trabajó en el ático de Gerard Piqué en Barcelona y que también prestó servicios a la cantante colombiana "durante 11 o 12 años", de los cuales "dos fueron en Barcelona".
Según pudo saber Equipo de Investigación, el exempleado llegó a interponer una denuncia contra Shakira en el Juzgado de lo Social de Barcelona. En la demanda presentada por él y su pareja contra la artista, aseguran que "no formalizaron un contrato de trabajo durante su relación laboral" y que, por tanto, no cotizaron a la Seguridad Social.
Además, denuncian que cumplían jornadas de hasta 17 horas diarias y que el ambiente en el domicilio donde trabajaban era muy tenso, con presuntas amenazas incluidas.
