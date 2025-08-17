Equipo de Investigación destapa la denuncia laboral de un extrabajador de Shakira

Un exempleado del servicio doméstico de Shakira asegura haber trabajado más de una década para la cantante y denuncia presuntas irregularidades laborales, incluyendo falta de contrato, jornadas maratonianas y un ambiente laboral tenso durante su estancia en Barcelona.

En las últimas temporadas de Equipo de Investigación, el programa localizó a un antiguo empleado del servicio doméstico de Shakira.

El hombre afirma que trabajó en el ático de Gerard Piqué en Barcelona y que también prestó servicios a la cantante colombiana "durante 11 o 12 años", de los cuales "dos fueron en Barcelona".

Según pudo saber Equipo de Investigación, el exempleado llegó a interponer una denuncia contra Shakira en el Juzgado de lo Social de Barcelona. En la demanda presentada por él y su pareja contra la artista, aseguran que "no formalizaron un contrato de trabajo durante su relación laboral" y que, por tanto, no cotizaron a la Seguridad Social.

Además, denuncian que cumplían jornadas de hasta 17 horas diarias y que el ambiente en el domicilio donde trabajaban era muy tenso, con presuntas amenazas incluidas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.